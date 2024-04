Servidores do Banco Central votam contra proposta de autonomia financeira e administrativa

Servidores do Banco Central votaram nesta terça-feira 2 contra a proposta de autonomia financeira e administrativa da instituição, em tramitação no Senado. De 4.505 votantes, 74% se manifestaram contra a PEC. Segundo Fábio Faiad, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do BC, os servidores não puderam participar da elaboração da proposta, o que contribuiu para uma insatisfação interna. 'Roberto Campos Neto disse, no início de 2023, que proporcionaria diálogo total com a categoria.

Contudo, a PEC 65 foi elaborada na surdina, sem debates com os servidores do BC', criticou Faiad. Ele disse esperar que a direção do banco e o relator da PEC, o senador Plínio Valério (PSDB-AM), apresentem um novo projeto, capaz de garantir a proteção das atribuições do BC e seus servidores ativos, aposentados e pensionistas. 'Caso contrário, o SINAL atuará incessantemente para o arquivamento da PEC 65 no Congresso Nacional', completou o president

