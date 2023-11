Rodízio de babás, especialista em roupas e ajuda profissional disponível 24 horas por dia estão entre os serviços usados pela alta renda em Nova Yorkaumentou desde 2020, seja para a residência principal como também para suas segundas e terceiras casas ou em seus iates. É o que diz April Berube, que dirige a Wellington Agency, que ajuda a recrutar empregadas domésticas, governantas e outros funcionários para os super-ricos da 'Big Apple'.

Segundo homem mais rico do mundo compra icônico vinhedo de Da Vinci em Milão e barra visitas do público April conta que o volume de pedidos de quase todos os tipos de serviços aumentou drasticamente, mesmo em comparação com três ou quatro anos atrás. O preço de uma governanta é de cerca de US$ 45 por hora (cerca de R$ 218), acima dos US$ 30 (R$ 145) cobrados antes da pandemia, disse ela, e agora é amplamente esperado que as famílias ofereçam plano de saúde e outros benefícios aos funcionários. Controlar grandes equipes e várias residências pode, é claro, ser um desafio e custar alguns milhares de dólare

: