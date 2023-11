Serra de Teresópolis: rodovia segue parcialmente interditada e concessionária monitora risco de mais chuvas

Temperatura em declínio, céu nublado e chuva fraca a moderada: como fica o tempo no Rio nesta quarta-feira De acordo com a Concessionária, por volta das 9h40 o tráfego foi liberado com sinalização "Pare e Siga", sentido Rio, apenas para os veículos que estão represados no trecho. Além disso, logo no início da manhã, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuava no local para retirada de uma carreta que tombou.

A CPTrans informou, às 10h, que a Estrada União e Indústria está operando no sistema "Pare e Siga", na altura do número 7.046, em Nogueira, para reparos na rede elétrica devido à queda de uma árvore. As cidades de Petrópolis e Teresópolis foram as mais atingidas pelas chuvas. Diversos pontos das duas cidades ficaram alagados, linhas de ônibus foram interrompidas e rodovias tiveram que ser interditadas. Em Petrópolis, um ônibus da empresa Petro Ita, que faz a linha 437 (Amazonas/Alagoas), ficou pendurado sobre o terreno de uma casa.

