Série sobre Anderson Silva é lançada pela Paramount+

Nesta quinta-feira (16), foi lançada a série Anderson Spider Silva, obra realizada pela plataforma de streaming Paramount+ que retrata a vida do lutador brasileiro de UFC. A série conta não só a história de Anderson dentro dos octógonos e no esporte, mas também a vida pessoal e familiar do atleta paulistano.

Desde a adolescência em que precisava lutar para se defender de agressões e limpava vidros de uma academia de luta para poder participar das aulas até se tornar o maior lutador de UFC do Brasil. “Não é uma série sobre luta nem sobre o Anderson, é sobre amor, sobre o poder de uma família negra. É sobre uma família preta e estruturada. Diferente do que estamos acostumados a ver. Não é por ser minha história, mas é linda e emocionante demais. Chorei o processo inteiro e chorei em todos os episódios”, contou Anderson. O lutador foi também produtor executivo da série. Não esteve presente nos sets de gravação, mas fez parte de todo o processo de criação com os roteiristas e com o diretor Caito Ortiz. "Conversamos o tempo inteiro com el

PORTALR7: Gretchen rebate críticas sobre seu visual e lança desafio a profissionais da estéticaA cantora Gretchen, de 64 anos, tem lidado com uma nova onda de ataques de haters que não se cansam de dar opiniões sobre o visual dela. Nos últimos dias, a artista usou as redes sociais para rebater algumas críticas que recebeu sobre seu estilo e aparência. Em uma série de vídeos, Gretchen declarou que está satisfeita com o que vê quando se olha no espelho e não vai mudar para agradar aos outros. Ela também lançou um desafio a profissionais da área estética para que melhorem sua aparência, após mais de quatro anos de harmonização facial. O posicionamento ocorreu depois que uma médica ironizou os procedimentos feitos no rosto de Gretchen, chamando-os de 'desarmonização' facial.

JORNALOGLOBO: Edu Lobo fala de compor e de redes sociais: ‘Se for pensar na vida, não dá vontade de fazer música’Edu Lobo fala de compor e de redes sociais: ‘Se for pensar na vida, não dá vontade de fazer música’ . Clique na foto

TEC_MUNDO: Samsung lança Galaxy S23 FE como opção mais acessívelA Samsung lançou o Galaxy S23 FE, uma versão mais acessível do seu dispositivo premium. O novo celular Samsung oferece boas especificações e um design semelhante ao Galaxy A54 5G.

CNNBRASİL: Vitória-BA garante vaga na Copa do Brasil de 2024 após título da Série BO Vitória-BA conquistou uma vaga na Copa do Brasil de 2024 após vencer a Série B. O time se tornou o 84º participante garantido no torneio e terá a chance de disputar o prêmio milionário e uma vaga direta na Copa Libertadores de 2025. As vagas restantes serão distribuídas através do Campeonato Brasileiro e da Copa Santa Catarina.

CARTACAPİTAL: Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no BrasilPoucas vezes um tema de redação do ENEM incomodou tanto os homens e os conservadores como o proposto este ano. A formulação do Enem escancarou uma conveniente ignorância ou miopia da sociedade patriarcal sobre este assunto. É urgente falarmos sobre o trabalho de cuidado porque, infelizmente, a confirmação expressa nas reações sobre seu significado e implicações na sociedade ultrapassa os suspeitos misóginos de sempre

BBCBRASİL: A verdade sobre os chefesMaquiavel dizia: “a única maneira de se proteger dos bajuladores é as pessoas entenderem que dizer a verdade não te ofende. Porém, quando todos se sentem livres para lhe dizer a verdade, o respeito por você diminui'

