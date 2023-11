Série 'Aruanas', do Globoplay, foi citada em redação nota 1000 do Enem

O seriado, que retrata ativistas que lutam para manter a Amazônia em pé, foi mencionado juntamente com a Constituição Brasileira e a "Agenda 2030" da ONUCom o Enem batendo à porta - a edição de 2023 está programada para acontecer nos dias 5 e 12 de novembro - é sempre bom reler textos que tiraram boas notas nas edições anteriores para se preparar para a prova de redação.

Hoje trazemos mais um texto considerado perfeito, de acordo com as cinco competências avaliativas estabelecidas pelo Inep. Ele foi retirada da cartilha de redação para o Enem 2023 disponibilizada pelo próprio Inep.se valeu de algumas referências socioculturais para defender seu ponto de vista: a Agenda 2030 da ONU, a Constituição Federal de 1988 e a série"Aruanas" (2019), disponível no Globoplay.

Ademais, as políticas promovidas pelo poder público para sanar problemas que ameaçam a segurança e a permanência de saberes culturais tradicionais carecem de plena eficiência. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a demarcação de terras para os quilombolas, representando um marco institucional na consolidação dos seus direitos. headtopics.com

O participante também revela ter domínio do texto dissertativo-argumentativo. Inicia o texto expondo que a fiscalização inadequada de práticas ambientais ilegais e a baixa efetividade de políticas públicas destinadas aos povos ancestrais são desafios para a valorização de comunidades tradicionais no Brasil, as quais preservam os ecossistemas e promovem sua conservação.

O texto apresenta continuidade temática e, além disso, o participante articula, sem inadequações, um repertório variado de recursos coesivos, que articulam os argumentos, as partes do textos e as informações apresentadas, tanto no plano nominal, com o emprego de pronomes ("sua conservação","mulheres que lutam","as suas garantias") e palavras ou expressões sinônimas ("estas" por"comunidades... headtopics.com

