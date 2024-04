Sergio Moro recorre a precedentes para manter mandato no TRE do Paraná

Sergio Moro recorreu hoje a precedentes de outros políticos para votar a favor da manutenção do mandato do senador no TRE do Paraná. Luciano Falavinha, desembargador que vinha se debruçando sobre o caso de Moro desde dezembro, traçou um paralelo entre o ex-juiz da Lava-Jato eA lógica: os três nomes citados no julgamento pelo relator ensaiaram candidaturas à Presidência que não se sustentaram até a fase de registro de candidaturas, em 2022.

E Moro, assim como eles, também foi presidenciável, mas, depois, deixou de ser e migrou para a disputa ao Senado., seu antigo partido, não deveriam ser alvo de escrutínio para a cassação pedida por PT e PL. Só as despesas doestavam, segundo o relator, aptas a serem contabilizadas, já que foi na atual legenda que Moro decidiu disputar o Congresso, em março de 2022

