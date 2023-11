“Seremos a maior empresa de tecnologia financeira da América Latina”, diz CEO da Evertec após fusão

A Sinqia atualmente é líder em seu segmento, com soluções de software para instituições financeiras em seis unidades de negócios: bancos, fundos, previdência, consórcios, digital e serviços. Schuessler avalia que a fusão deve trazer sinergias de receitas, além de oportunidades para cross-selling.

“Os ativos da Sinqia são altamente complementares à oferta de produtos de pagamentos da Evertec, com sobreposição direta mínima. Juntos, eles representam uma proposta de valor completa e abrangente para os clientes”, disse.CréditosFormada pela USP, trabalha na cobertura de mercados e negócios na EXAME. Foi repórter na revista Capital Aberto e produtora na Rádio Band News FM.

