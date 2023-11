Sequestro do pai de Luis Díaz: polícia oferece recompensa alta por informações

A polícia da Colômbia oferece recompensa de 200 milhões de pesos colombianos (cerca de R$ 242 mil) em troca de informações sobre o pai do jogador Luis Díaz, do Liverpool. Luis Manuel Dias Jimenez foi sequestrado e está desaparecido desde sábado (29). Segundo o General William René Salamanca Ramírez, diretor da Polícia Nacional, a decisão é do Ministério da Defesa.

O crime ocorreu na cidade de Barrancas, onde o casal mora. Há uma forte mobilização da polícia para solucionar o caso. Geovanni Cristancho, diretor da tropa antissequestro e anti-extorsão da polícia colombiana, foi para a cidade ajudar nas investigações. Técnico do Liverpool comenta o sequestro Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, clube que Díaz defende, falou com a imprensa antes da partida deste domingo.

Pais de Luis Díaz, do Liverpool, são sequestrados na Colômbia; mãe é resgatadaHomens em uma motocicleta interceptaram carro do casal em La Guajira

