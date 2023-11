Sequestro de recém-nascido: suspeita inventou para a família que estava grávida e ‘se interessou’ por bebê ao visitar amiga

Câmeras de segurança gravaram a suspeita num dos corredores da unidade, imagem que ajudou na denúncia que levou equipes da Polícia Civil da UPP Borel até o endereço onde ela estava com o bebê. Cauane negou o sequestro e afirmava ser mãe do menino. Segundo parentes, ela teria perdido um bebê.

Nívea Maria com o filho, Ravi, de volta aos braços. O recém-nascido foi levado da maternidade e encontrado horas depois — Foto: Reprodução Na unidade de saúde, conforme disse ao delegado, Cauane ainda fez fotos suas, para dizer à família que estava se internando para ter um bebê.As equipes da PM chegaram ao endereço no Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio, após receberem uma denúncia anônima, contou o Superintendente de comunicação estratégica da Coordenadoria de Polícia Pacificadora.

— (Ela) teria dito a pacientes que estaria acompanhando uma paciente no quarto 307, só que o 307 estava vazio, não tinha ninguém naquele quarto. Imediatamente a suspeita recaiu sobre essa pessoa — diz o delegado.

— Muito feliz graças a Deus, estou completo. Meu primeiro filho. Foram horas desaparecido — diz Matheus, pai de primeira viagem, que abraçou a família. Detida, a mulher deixou a delegacia ao meio-dia. Ela foi encaminhada para o Instituto Félix Pacheco, para um procedimento de identificação das digitais. Em seguida, ela volta à unidade policial, para formalização da prisão. Só então ela será encaminhada para a unidade prisional.Imagens das câmeras de segurança registraram Cauane na maternidade por volta de 1h50.

