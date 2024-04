Sepultamento do cartunista Ykenga Mattos será realizado nesta quarta-feira

O sepultamento do cartunista Ykenga Mattos, de 71 anos, será nesta quarta-feira, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A cerimônia está marcada para as 15h. O chargista, que tinha como nome de batismo Bonifacio Rodrigues de Mattos, morreu nesta segunda-feira. Ele era, por formação, desenhista técnico e sociólogo e iniciou a carreira de cartunista nos anos 1970, no Pasquim.

Além do jornal Extra, passou por veículos como Dia, O Povo, Última Hora, O Fluminense e Jornal dos Sports. Estudante é baleado em São Gonçalo, no RJ, quando estava a caminho da escola e fica paraplégico, diz mãe Nascido em 1952, Ykenga começou sua carreira aos 18 anos ao iniciar profissionalmente a carreira no "O Pasquim". Anos depois, em 1978, abandonou a carreira de desenhista técnico para exercer a de cartunista, em jornais sindicai

