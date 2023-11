Sephora muda estratégia de venda de fragrâncias devido a roubos

A Sephora mudou drasticamente a maneira como as pessoas compram fragrâncias em suas lojas e está culpando os roubos por isso. A empresa disse à CNN que removeu todas as fragrâncias – que, segundo ela, estão entre os maiores alvos de roubo – das prateleiras e das lojas e as substituiu por frascos de teste de fragrâncias .

Anteriormente, as pessoas podiam entrar na seção de fragrâncias de uma loja Sephora , usar testadores para encontrar um perfume de uma marca que gostassem e, em seguida, pegar uma caixa fechada da fragrância na prateleira e finalizar a compra. Isso acabou. Em vez disso, os compradores agora encontrarão apenas testadores em exposição. Se quiserem comprar uma fragrância específica, terão que solicitar o produto ao pessoal da loja. O império de cosméticos da Sephora foi construído com base em sua estratégia pioneira de experimentar antes de comprar produtos de beleza, seguida pela conveniência de pagar por eles





