Senador francês é acusado de adicionar ecstasy em bebida de colega

Joel Guerriau nega ter cometido crime; ele foi colocado sob controle judicial e suspenso do partido em meio às investigações. Sandrine Josso, do partido centrista MoDem, afirmou que ainda está em estado de choque, mas precisava falar em apoio a outras vítimas de fatos semelhantes. O incidente, registrado na semana passada, abalou o sistema parlamentar francês. O senador Joel Guerriau insiste que não houve irregularidades.

Após a revelação da denúncia, ele foi detido e suspenso do seu partido centrista Horizontes. Agora, enfrenta apelos para renunciar efetivamente ao cargo no Senado. Sandrine Josso acusa o senador de 66 anos de adicionar ecstasy em seu champanhe enquanto eles bebiam na casa dele em Paris, na semana passada. Vestígios da droga foram encontrados em seu sangue, e resquícios de ecstasy, no apartamento. — Hoje ainda estou em estado de choque — disse ela à BFM-TV em entrevista na terça-feira. — Digo a mim mesma que aos poucos estou melhorand





