Senador envia pedido de investigação à Polícia Federal contra empresário que alega manipulação de resultados no Brasileirão

Após o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, voltar a falar que teria provas de manipulação de resultados em jogos do Brasileirão, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) subiu o tom nesta terça-feira (2). Kajuru revelou que enviou à Polícia Federal um ofício com pedido de investigação contra o norte-americano, que, na véspera, afirmou ter conhecimento de manipulação em ao menos dois jogos do Palmeiras — contra São Paulo e Fortaleza, no Brasileirão de 2023.

O senador deve, segundo ele, presidir a CPI da Manipulação dos Jogos de Futebol, que vai começar ainda em abril e teria Romário (PL-RJ) como relator. Possíveis consequências a Textor Em entrevista à TV Senado, Kajuru reclamou que Textor teria feito 'uma denúncia gravíssima dizendo que tem a gravação de um árbitro cobrando a propina prometida, só que ele não quer apresentar o áudio

