Senado aprova projeto de lei que prevê ressarcimento em dobro para desvio de dinheiro público

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, em votação simbólica feita nesta terça-feira, 2, um projeto de lei (PL) que diz que infratores que desviarem dinheiro público precisarão ressarcir o Estado em dobro.

A mudança afeta diretamente quem cometer os crimes de peculato (apropriação de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem móvel, público ou particular por um funcionário público, também em caso de inserção de dados falsos), concussão (exigência de vantagem indevida, como no caso de 'rachadinhas') e corrupção passiva. A proposição é de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), teve a relatoria de Soraya Thronicke (União-MS) e agora vai para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que avaliará em caráter terminativo, isto é, sem passar pelo plenário. Para Paim, a corrupção no Brasil se deve à sensação de impunidade causada por 'falta de controle, de prestação de contas' e 'ausência de punição efetiva

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

A preocupação do MPF com o projeto de lei que acaba com saídas temporárias de presosA matéria passou pela Comissão de Segurança Pública do Senado nesta terça-feira 6

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Sistema Integrado de Segurança Pública garante segurança a todos bairros de Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Comissão do Senado aprova projeto de lei que obriga corruptos a ressarcimento em dobroA Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, em votação simbólica feita nesta terça-feira, 2, um projeto de lei (PL) que diz que infratores que desviarem dinheiro público precisarão ressarcir o Estado em dobro.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Comissão de Segurança da Câmara convida Lewandowski e pede recuo ao 'revogaço' de Lula às armasA Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 19, o convite do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para explicar o que a pasta está fazendo sobre a fuga dos detentos da prisão federal de Mossoró (RN), em...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Presidente de Comissão de Segurança diz que emenda é 'esmola' e será devolvida ao governoO presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, Alberto Fraga (PL-DF), protestou contra o valor de R$ 1 milhão destinado a emendas de comissão no Orçamento deste ano.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Comissão do Senado aprova transferência à viúva de imóvel do Minha Casa, Minha VidaProjeto de Lei e outro que reserva às mulheres 30% das vagas de integrantes titulares em conselhos de administração de estatais seguem para a CCJ da Casa

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »