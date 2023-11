Senado aprova lei que garante pensão vitalícia a filhos de doentes isolados por hanseníase até 1986

Nos últimos anos, as pensões já têm sido superiores ao salário mínimo, mas os filhos, no entanto, ainda não têm direito ao benefício. O valor só será concedido a partir do requerimento do interessado e não produzirá efeitos retroativos. O projeto agora segue para sanção presidencial.

