Senado aprova criação de programa para reduzir filas do INSS

O texto, apresentado pelo governo federal, estabelece medidas para reduzir filas em processos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A proposta, que já foi analisada pela Câmara, segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).As regras já estão em funcionamento desde julho, quando o governo editou medida provisória sobre o programa.

No caso da análise documental das perícias médicas, o serviço pode ser feito não apenas em dias não úteis, como previa o governo, mas também em dias úteis após o expediente. Ainda de acordo com o texto, o governo terá que aceitar, excepcionalmente, atestados médicos e odontológicos pendentes de avaliação para fins de concessão de licença para tratamento da própria saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, dispensando a perícia oficial.Telemedicina O projeto também permite a utilização da telemedicina em exames periciais.

De acordo com o projeto, a recomposição salarial das forças de segurança do DF será feita em duas parcelas: Além da recomposição salarial nas forças de segurança do DF, o projeto também autoriza reajuste para:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Projeto que pretende zerar fila do INSS deve ser votado hoje no SenadoProjeto que pretende zerar fila do INSS deve ser votado hoje no Senado

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Comissão do Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSSComissão do Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Senado aprova projeto que pretende zerar fila do INSSSenado aprova projeto que pretende zerar fila do INSS

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Senado aprova PL das filas no INSS e do reajuste aos policiais do DFTexto, que agora segue para a sanção presidencial, foi aprovado pelo plenário horas depois de passar pela CAE do Senado

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Senado aprova projeto para reduzir fila do INSS e texto vai a sanção; veja medidasServidor vai poder trabalhar fora do expediente e receber bônus para diminuir espera por benefício. Projeto libera criação de 2 mil cargos comissionados que o governo vai distribuir como quiser; oposição critica

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Comissão do Senado aprova projeto para reduzir fila do INSS; veja o que mudaOposição é contra trecho que permite ao governo prever a criação de 2 mil cargos comissionados. Texto vai ao plenário

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕