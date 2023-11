'Sem propósito para empreender, não vale a pena'; entrevista

A dificuldade de obter carteira de motorista na China levou Bruno Affonso a criar com o irmão Rodrigo a marca de bicicletas elétricas Lev, em 2010, no Rio. Com 35 lojas no Brasil atualmente, os dois, este ano, inauguraram sua primeira fábrica em Manaus, para onde não de pode “ir pequeno”, como lembra Rodrigo.

Para mim, naquele momento, uma bicicleta elétrica era igual a um disco voador. Uma coisa inimaginável. Qualquer coisa que se locomovesse, saísse da inércia, sem barulho, sem queima de combustível... nada era elétrico no Brasil. O país vivia a época da combustão ainda um pouquinho atrasado, e, na China, todos os trabalhadores usavam.

Maior cruzeiro do mundo zarpa da Finlândia para últimos testes em alto-mar antes de 1ª viagem: 'Levando navio ao limite'; veja fotosMilícias no RJ: impunidade e corrupção policial dificultam combate Quinto e último capítulo da série especial para assinantes do projeto Tem Que Ler discute os entraves para o combate aos grupos paramilitaresDois sargentos foram submetidos ao conselho de disciplina da corporação; outros três agentes também foram investigados no inquérito que apura envolvimento com a milícia de Itaguaí, na Região Metropolitana headtopics.com

Polícia de Portugal pede desculpas por ter considerado pais de Madeleine McCann 'suspeitos' de sumiço Caso aconteceu em maio de 2007 e deu origem a uma campanha internacional de buscas, em que as fotos da menina, de olhos claros e cabelos castanhos, rodaram o mundoBurger Fest será de 1º a 30 de novembro com 20 endereços no Rio; confira quais sãoTanques de Israel entram nas periferias de Gaza, e Exército intensifica ataques

Gaza está sem anestesia para cirurgias, afirma presidente do Médicos Sem Fronteiras-Brasil à CNNRenata Santos relatou as dificuldades da atuação dos profissionais de saúde em Gaza em meio aos bombardeios e a escassez de medicamentos Consulte Mais informação ⮕

Sem anestésicos, operações estão sendo feitas sem sedação na Faixa de Gaza, relata ONG“Amputações e cirurgias estão sendo realizadas sem anestesia adequada”, diz Mohammed Obeid, cirurgião de MSF. Consulte Mais informação ⮕

A árdua missão de Marco Nanini ao interpretar João de DeusAtor é protagonista de 'João sem Deus — A Queda de Abadiânia', do Canal Brasil Consulte Mais informação ⮕

OMS diz estar sem comunicação com funcionários em GazaSegundo o chefe do órgão, a retirada dos pacientes não é possível neste momento por causa dos bombardeios intensos na região Consulte Mais informação ⮕

Aneel mantém bandeira verde em novembro e conta de luz segue sem taxa extraAneel mantém bandeira verde em novembro e conta de luz segue sem taxa extra Consulte Mais informação ⮕

Sem dificuldades, Arsenal goleia o lanterna e não permite afastamento do líder TottenhamGunners estão momentaneamente na segunda posição do Inglês Consulte Mais informação ⮕