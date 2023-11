Sem pedir prisões e realizando buscas sem localizar armas, Exército diz que investigação sobre furto está avançada

De acordo com o general Maurício Vieira Gama, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, 19 militares seguem presos administrativamente. Eles eram responsáveis pela cadeia de guarda e manutenção de armas e não têm ligação com o furto. O antigo diretor do Arsenal de Guerra de São Paulo, tenente-coronel Batista, foi exonerado do cargo.

