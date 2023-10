Sem Felipe Melo, Fluminense faz último treino antes de enfrentar o Atlético-MG

Rio - Sem a presença de Felipe Melo, o Fluminense fez seu último treino nesta sexta, antes de enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileiro. Fernando Diniz terá outros desfalques para a partida, e poderá poupar alguns jogadores no confronto. O veterano, de 40 anos, foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Fluminense sobre o Goiás, na última quarta-feira.

Além deles, e de Felipe Melo, existe a possibilidade de Marcelo também ser preservado. O Fluminense já não terá Nino em campo, já que o zagueiro ainda se recuperação de lesão no joelho esquerdo. O Tricolor pode ter o retorno de John Kennedy, que treinou novamente, e se mostrou recuperado de uma pubalgia.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Fluminense: Felipe Melo tranquiliza torcedores para a Libertadores após desconforto muscular contra o GoiásSubstituído no primeiro tempo do jogo entre Fluminense e Goiás Felipe Melo tranquilizou os torcedores em relação a um desconforto muscular. Consulte Mais informação ⮕

Felipe Melo sente a coxa, é substituído no primeiro tempo e preocupa FluminenseNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Titular no Fluminense, Felipe Melo vive temporada mais artilheira desde 2019No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Fluminense leva dois, se recupera e atropela o Goiás em jogo de oito golsCom 45 pontos, o Fluminense, enfim, se recupera no Brasileirão e se aproxima do G6 Consulte Mais informação ⮕

André, do Fluminense, é advertido pela Conmebol antes de final da LibertadoresAndré foi julgado por chutar um microfone na partida de ida contra o Internacional; confira a decisão da Conmebol Consulte Mais informação ⮕

Nino não deverá voltar ao Fluminense antes da final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕