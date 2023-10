Sem definição de novo PGR, Aras faz as malas rumo a Albânia

O ex-titulo do cargo de procurador-geral da República embarca de férias para o país europeu, enquanto Lula não decide quem ocupará o seu lugarEnquanto a decisão sobre o novo procurador-geral da República aguarda definição do presidente Lula, Augusto Aras, ex-titular do cargo, embarca para férias na Albânia.

Com esta viagem, Aras adiciona mais um destino à sua lista que já conta com mais de 100 países visitados. De volta ao Brasil, fontes indicam que Lula planeja retomar diálogos com possíveis candidatos ao cargo de PGR em breve. Entre os cotados estão Luiz Augusto dos Santos Lima, ex-membro da equipe de Aras e apoiado por José Sarney, e Aurélio Rios, que iniciou sua trajetória profissional ao lado do ex-PGR Sepúlveda Pertence.

