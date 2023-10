Sem autorização do Congresso, venda da Eldorado deve ser anulada

Leandro Mazzini é colunista da revista Isto É. Começou a carreira jornalística em 1996. É graduado em Comunicação Social pela FACHA, do Rio de Janeiro, e pós-graduado em Ciência Política pela UnB. A partir de 2000, passou por ‘Jornal do Brasil’, ‘Agência Rio de Notícias’, ‘Correio do Brasil’, ‘Gazeta Mercantil’ e outros veículos. Assinou o Informe JB de 2007 a 2011, e também foi colunista da Gazeta.

Depois de o representante do Incra na audiência confirmar que a Paper não tem a autorização legal, a empresa admitiu a falha ao propor um acordo de regularização com o MPF. A empresa queria se comprometer com a futura venda das terras da Eldorado e a conversão dos contratos de arrendamento em outros formatos jurídicos que não sejam regulados pela Lei de Terras.

A proposta foi rejeitada pelo Ministério Público Federal, autor da ação civil pública. Para os procuradores, a sugestão da Paper seria uma “burla ao Congresso Nacional”. A Justiça deve decidir em breve o que fará. Mas, para o Ministério Público, a lei é clara: sem autorização do Congresso, a Paper não pode assumir as terras da Eldorado e a consequência é a nulidade do contrato de compra da empresa. headtopics.com

