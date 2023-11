Sem anestésicos, operações estão sendo feitas sem sedação na Faixa de Gaza, relata ONG

Exibir comentáriosFoto: Reuters / BBC News Brasil, alerta a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF). De acordo com a organização, muitos feridos, em sua maioria, crianças e mulheres, estão passando por procedimentos cirúrgicos sem a sedação adequada, devido à escassez de medicamentos.

No início desta semana, Mohammed Obeid, cirurgião do MSF em Gaza, descreveu uma situação assustadora: “Os hospitais estão inundados de pacientes. Amputações e cirurgias estão sendo realizadas sem anestesia adequada, e os necrotérios estão inundados de corpos”.

Netanyahu chama invasão à Gaza de 'luta do bem contra o mal'; mais de 3.500 crianças palestinas já morreram3 pontos-chave para entender a segunda fase da ofensiva de Israel e seu impacto em Gaza "Faltam narcóticos, faltam sedativos, faltam opióides. Fazemos muitas operações com meia dose de sedativo, o que é terrível", disse à agência de notícias AFP, Léo Cans, chefe da missão da MSF nos territórios palestinos, que trabalha em Jerusalém e está em contato com suas equipes em Gaza. headtopics.com

, no chão do hospital, no corredor, porque todas as salas de cirurgia estavam lotadas”, disse. “A mãe dela estava lá, a irmã dela estava lá. Elas estavam assistindo à operação (...) no chão”. Ainda de acordo com a ONG, em toda a Faixa de Gaza, o número de feridos que precisam de assistência médica urgente excede em muito a capacidade do sistema de saúde, que atualmente tem cerca de 3.500 leitos. “Tantas vítimas em um espaço de tempo tão curto é algo inédito, mesmo em comparação com ofensivas israelenses de grande escala anteriores”, pontuou a ONG.

Crianças são operadas sem sedação por falta de anestésicos na Faixa de Gaza, alerta ONGAtacante é o destaque da vitória do Galo em casa. De olho na Libertadores, Diniz poupa seus principais jogadores Consulte Mais informação ⮕

Crianças são operadas sem sedação por falta de anestésicos na Faixa de Gaza, alerta ONGChefe do Médico Sem Fronteiras relatou escassez de anestesia para amputar uma criança de 10 anos Consulte Mais informação ⮕

Hospitais e necrotérios da Faixa de Gaza estão lotados, diz OMSNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

OMS: Faixa de Gaza tem apagão e comunicação cortada; hospitais e necrotérios estão lotadosA OMS diz que relatos de bombardeios perto dos hospitais Indonesia e Al Shifa são 'gravemente preocupantes' Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Brasileiros em Rafah estão seguros, mas embaixada não consegue contato em Khan YounesCidades estão sob ataque de Israel; energia e internet foram cortados Consulte Mais informação ⮕

Faixa de Gaza: Brasileiros em Rafah estão seguros, mas embaixada não consegue contato em Khan YounesCidades estão sob ataque de Israel; energia e internet foram cortados Consulte Mais informação ⮕