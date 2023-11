Seleção: saiba quando será a convocação de Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina

De acordo com a regra da Fifa, a lista de convocados precisa ser enviada 15 dias antes do início da Data Fifa. Por isso, a relação com os jogadores precisou ser definida até o último domingo (29). AGENDA DA SELEÇÃO O Brasil enfrentará a Colômbia no dia 16 de novembro (quinta-feira), às 21h (de Brasília), em Barranquilla. Posteriormente, no dia 21 (terça-feira), recebe a Argentina no Maracanã, às 21h30.

