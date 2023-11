Seleção Feminina desembarca em Halifax para novo amistoso com o Canadá

Canadá - A delegação da seleção brasileira feminina desembarcou em Halifax neste domingo, 29. A cidade no Canadá receberá o novo amistoso do Brasil contra a seleção canadense.

No último sábado, 28, a Canarinho venceu o Canadá por 1 a 0 no Estádio Saputo, em Montreal, com um gol de Debinha no último lance. Este amistoso também marcou a estreia do técnico Arthur Elias à frente da Seleção. O próximo amistoso entre Brasil e Canadá acontecerá na terça-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Wanderers Grounds, em Halifax. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV.

