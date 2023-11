Seleção brasileira enfrenta a Colômbia em jogo importante

A seleção brasileira volta a campo hoje, às 21h, em Barranquilla, contra a Colômbia, no que deve ser o penúltimo jogo oficial do técnico Fernando Diniz, cujo contrato se encerra no meio do ano que vem, após dois amistosos. Até a metade do caminho, foram duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro partidas, com a progressiva reformulação já prevista após a saída de Tite. A implementação de um novo trabalho gerou a esperada queda de rendimento.

Mais do que nos nomes, então, Diniz focou na ruptura de ideias, e não pesou o fato de que o Brasil pode ter o pior início de Eliminatórias da História. Para o treinador, as caras novas fazem parte do processo. — Não dá para atribuir a melhora aos jogadores que vão entrar. A gente já faria correções em relação àquela partida (derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu). A mudança que vai ocorrer é só por conta das alterações que a gente teve que fazer — afirmou o técnico, em referência às perdas dos medalhões Neymar, Casemiro e Danilo, por lesã

