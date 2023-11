Seis días de vértigo en Venezuela: así arranca el camino hacia las elecciones de 2024

Los venezolanos se conocen todos los estados de ánimo. En dos décadas de chavismo han transitado por la ilusión, la incredulidad, el miedo, el enfado, la lucha y la desilusión hasta instalarse en el más grave de todos: la desesperanza. La frase de que la mayoría de venezolanos estaban más preocupados por sobrevivir en el día a día de la crisis que de buscar un cambio político ha protagonizado los últimos años.

“En este momento, cualquier candidato podría ganar a Maduro si toda la oposición va unida. Si va dividida, va a tener muy poco chance”, opina Geoff Ramsey. María Corina Machado ha caído como un meteorito en medio de la negociación.

Entorno de Paes teme impacto de ondas de ataques no Rio na eleição de 2024Nesta semana, capital fluminense parou com ataques a ônibus; atual prefeito tentará a reeleição no ano que vem Consulte Mais informação ⮕

Entorno de Paes teme impacto de ondas de ataques no Rio na eleição de 2024Nesta semana, capital fluminense parou com ataques a ônibus; atual prefeito tentará a reeleição no ano que vem Consulte Mais informação ⮕

‘Lula assumiu responsabilidade ao dizer que meta zero em 2024 é inexequível’, diz Gleisi HoffmannEm entrevista, a presidente do PT afirmou que a agenda é de Lula: “Não tem uma agenda do Ministério da Fazenda, uma do Ministério da Saúde” Consulte Mais informação ⮕

Gleisi diz que Lula protegeu Haddad ao afirmar que não alcançaria déficit zero em 2024Presidente do PT fez postagem em rede social sobre declaração de Lula em café da manhã com jornalistas Consulte Mais informação ⮕

LDU vence Fortaleza nos pênaltis e conquista a Copa Sul-AmericanaA campeã assegura vaga na Libertadores-2024 e mais US$ 5 milhões (R$ 25,4 milhões) Consulte Mais informação ⮕

Rock in Rio 2024: 'Estou correndo atrás de aumentar o sarrafo', diz Roberto MedinaIdealizador não descarta atração sertaneja e adianta novidades da edição de 40 anos do festival, que terá protótipo de carro voador, exposição e musical sobre a história do evento Consulte Mais informação ⮕