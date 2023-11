Seis anos após morte de detento e ações na Justiça, Maranhão não usa mais gaiolões para presos

Em outubro deste ano foram completados seis anos da morte do comerciante Francisco Edinei Lima Silva, que tinha 40 anos quando faleceu após ficar mais de 18 horas dentro de uma cela a céu aberto, sem proteção do sol, conhecida como "gaiolão", em Barra do Corda.

O caso referente ao falecimento aconteceu no dia 8 de outubro de 2017, quando Francisco se envolveu em um acidente de trânsito na BR-226 e acabou preso porque estava com sinais de embriaguez, segundo a ocorrência registrada.No entanto, ele passou mal após ser detido e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra do Corda, onde foi identificado um quadro hipertensivo de 20 por 14.

No dia 18 de outubro, um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que Francisco morreu por um acidente vascular cerebral (AVC) e a Defensoria Pública do Estado (DPE/MA) constatou que a cela não tinha condições de abrigar presos. headtopics.com

Em maio, o Ministério Público do MA também tinha pedido a interdição do "gaiolão" alegando irregularidades na estrutura e desobediência da Lei de Execuções Penais, mas não foi atendido. Na época, ao menos sete gaiolões eram utilizados no Maranhão, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública.

No mesmo dia, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA) iniciou a demolição do gaiolão e, ainda em 2017, presos provisórios em Tutóia, Carolina, São João dos Patos e Colinas também foram transferidos para unidades prisionais. Presos do gaiolão no MA são transferidos para outras unidades prisionais headtopics.com

Antes x Depois: Área onde ficava gaiolão virou pátio de Unidade Prisional de Ressocialização em Barra do Corda — Foto: Divulgação/MP-MA/SEAP

