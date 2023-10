Seguranças do vice-chefe da maior milícia da zona oeste são presos no Rio

Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar do Rio nesta sexta-feira (27) prendeu em flagrante dois homens responsáveis pela segurança do vice-chefe da maior milícia da zona oeste do Rio, atuante nos bairros de Sepetiba e Nova Sepetiba. O homem assumiu o cargo após a morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, durante operação da Polícia Civil na segunda-feira (23).

As prisões ocorreram após análise de materiais apreendidos e diligências realizadas na Operação Dinastia, que foi deflagrada pela PF e pelo Ministério Público do Rio em agosto do ano passado. Na ocasião, foram expedidos 23 mandados de prisão temporária contra suspeitos de integrarem a maior milícia do Rio de Janeiro.

