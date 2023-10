Seguranças do 'número dois' da milícia chefiada por Zinho são presos em operação da PF e PM

Rio - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (27), durante uma ação conjunta das polícias Federal e Militar em Santa Cruz, na Zona Oeste. De acordo com a PF, a dupla é responsável pela segurança de Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, apontado como o novo 'zero 2' da milícia que atua na região após a morte de Matheus Rezende da Silva, o Faustão, na última segunda-feira (23).

56; R$ 22 mil em espécie; nove cordões dourados, duas pulseiras douradas e um relógio de luxo; um par de algemas; dois celulares; dois cadernos de contabilidade; e uma bandoleira de fuzil. Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio. Em seguida, serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

