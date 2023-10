Seguranças de Pipito são presos; e munição e joias apreendidas na casa do 02 da milícia, em ação da PF e da PM

Ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar prende dois milicianos em Santa Cruz; mais de 100 munições, seis carregadores de pistola e quatro de fuzis foram apreendidos — Foto: Divulgação / PF

Chefe do tráfico na Bahia é preso pela Polícia Civil do Rio na Muzema, comunidade dominada pela milícia Em meio a uma crise interna, a maior milícia do Rio deu, no dia 23 de outubro, uma demonstração de força e parou a capital do estado em represália à morte de um dos integrantes de sua cúpula. Apósincendiaram 35 ônibus e um trem e impactaram o transporte público

Homem de confiança de Zinho, chefe da milícia de Pedra de Guaratiba, é baleado em confronto com a polícia, na Zona OesteA ação conjunta contou com agentes federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e do Grupo de Investigações Sensíveis e Facções Criminosas (GISE/RJ), assim como policiais militares da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar. headtopics.com

A investigação resultou na expedição de 23 mandados de prisão temporária contra suspeitos de integrarem a maior milícia do Rio de Janeiro, que atualmente domina os territórios da Zona Oeste da cidade. Os investigados são acusados de praticar os crimes de organização criminosa, tráfico de armas de fogo e munições, extorsão e corrupção.

Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pipito, tem duas prisões decretadas pela Justiça em seu nome. Um dos mandados de prisão foi expedido, no último dia 11, após o miliciano ser apontado com um dos responsáveis pela execução de um homem. headtopics.com

