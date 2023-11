O segundo turno das eleições presidenciais na Argentina ocorre neste domingo, 19 de novembro. A disputa está acirrada entre o libertário Javier Milei e o ministro da Economia, o peronista Sergio Massa. A maioria das pesquisas eleitorais, incluindo as três maiores que previam a liderança peronista no primeiro turno, apontam uma, dentro ou quase dentro da margem de erro.

É importante ressaltar que a legislação eleitoral vetou as pesquisas de captarem a última semana da eleição, o que torna o cenário ainda mais incerto. A única certeza para a Argentina é que, independentemente do resultado de domingo, o próximo governo terá mais problemas do que oportunidades pela frente. “ A inflação está descontrolada. Eu não consigo fazer nenhum projeto de investimento, porque não sabemos quais serão os custos no longo prazo. E ainda falta mercadoria ”, diz Marcelo Marinovich, dono de um restaurante em Buenos Aires. Abaixo, o que se pode esperar em caso de vitória de cada um dos dois candidatos, em diversas áreas.: Será bem difícil para o libertário se entender com o presidente brasileir

:

CARTACAPİTAL: Argentina vai às urnas: o que disseram Massa e Milei no encerramento da campanhaO país escolherá entre o peronismo e a ultradireita. O segundo turno ocorrerá neste domingo 19

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Comparação entre Milei e Massa viraliza entre eleitores argentinosComparação feita por políticos e jornalistas sobre Milei e Massa viralizou entre os eleitores na semana decisiva para o país.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

G1: Pelo segundo ano seguido, polícia mata apenas pessoas negras no Recife, aponta Observatório de SegurançaPelo segundo ano consecutivo, polícia mata apenas pessoasnegras no Recife, segundo Observatório de Segurança g1

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: SpaceX recebe permissão para lançar segundo voo de teste do StarshipA SpaceX recebeu permissão para lançar o segundo voo de teste do sistema Starship, o foguete mais poderoso já construído, após uma primeira tentativa explosiva em abril.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Onda de calor: país ativa usinas a carvão e importa energia da ArgentinaPela primeira vez na história, demanda ultrapassou a marca dos 100 mil MW. Alto consumo de energia eleva risco de falhas pontuais, segundo analistas

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Eleição presidencial na Argentina se aproxima do fimNo próximo domingo (19), os cidadãos terão a última oportunidade para definir quem será eleito para governar pelos próximos quatro anos: Sergio Massa ou Javier Milei. Independentemente de quem for eleito, o novo presidente argentino terá cinco desafios para enfrentar.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »