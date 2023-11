Segunda-feira no Rio será de calor e pancadas de chuva

Rio - A semana que se inicia no Rio será de tempo instável e quente para os cariocas. Áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera e o calor vão deixar o céu parcialmente nublado a nublado, nesta segunda-feira (30), e há previsão de pancadas rápidas de chuva moderada a ocasionalmente forte, nos períodos da tarde e noite.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, as áreas de instabilidade ainda estarão atuando ao longo dos próximos dias e há previsão de chuva moderada a forte durante a tarde e a noite de terça-feira (31) e a madrugada e manhã de quarta-feira (1º), podendo passar de 6,4mm/15 min em pelo menos um ponto da cidade. As máximas previstas são de 38ºC e 29ºC e as mínimas de 20ºC e 18ºC, respectivamente. Os ventos ficarão moderados.

