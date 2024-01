Secretário-geral da CGT sofre derrota judicial na Argentina

Secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT), Héctor Daer, fala acompanhado de outros dirigentes em entrevista coletiva na sede da CGT em Buenos Aires — Foto: LUIS ROBAYO / AFP, na primeira derrota judicial dele desde a publicação das medidas, em dezembro.Trata-se de uma medida cautelar, portanto temporária, disposta em um processo promovido pelo maior sindicato do país, a Central Geral dos Trabalhadores (CGT).

A decisão foi tomada por uma turma de três juízes, com placar de 2 a 1, e supreendeu o governo. O jornal argentino Clarín informou há pouco que o governo de Milei, por meio do procurador-geral do Tesouro, Rodolfo Barra, vai recorrer da decisão. Ele vai insistir que a competência para o tema é da Câmara no Contencioso Administrativo Federal e não a Justiça do Trabalho, onde são julgadas ações contra o Estad





