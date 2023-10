Secretário do Tesouro nega alterar meta fiscal de 2024, mas vê pressões no cenário macroeconômico

Rogério Ceron afirmou que " há pressões adicionais que estão surgindo" para 2024 nas contas públicas, mas negou que esteja sinalizando alguma mudança na meta de resultado primário para o próximo ano, afirmou que " há pressões adicionais que estão surgindo" nas contas públicas para 2024 que podem afetar as estimativas realizadas pela equipe econômica exatamente no ano em que o governo do presidente Luiz...

Apesar disso, ele negou que esteja sinalizando alguma mudança na meta de resultado primário para 2024 com sua análise. "Nada muda em termos de busca de processo de recuperação fiscal; melhor resultado primário possível em 2024 vai ser buscado", afirmou em entrevista coletiva.

Ao citar o contexto internacional desafiador para o próximo ano, Ceron observa que é preciso "olhar os impactos e ver se de fato tem alguma variação e tomar a decisão de melhor caminho seguir", ao dizer que a equipe técnica tem subsidiado os ministros para uma tomada de decisão. headtopics.com

Em outro momento da coletiva, Ceron disse que a busca de déficit zero em 2024 vai continuar, mas afirmou que há fatores novos, como "cenário macro". "Pressões adicionais que estão surgindo e podem ter impacto, e precisamos ser serenos para enfrentar com técnica", afirmou o secretário, ao também dizer que os indicadores estão sinalizando desaceleração econômica no Brasil., que tem impacto nos resultados da União.

Em setembro, por exemplo, o rombo nas contas da Previdência foi de R$ 21 bilhões, enquanto, no acumulado do ano, soma R$ 248,8 bilhões. Por outro lado, Ceron disse que a receita previdenciária "continua com bom desempenho por causa do mercado de trabalho". Para o último mês, por exemplo, a arrecadação liquida para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) cresceu 5,2% (R$ 2,4 bilhões) em termos reais. headtopics.com

