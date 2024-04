Secretário de Segurança Pública de São Paulo tem mais assessores militares do que muitas cidades

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, tem à sua disposição um efetivo de assessores policiais miltares que supera o contingente empregado pela Polícia Militar em quase 600 municípios paulistas. Um levantamento obtido pelo jornal Folha de S.Paulo indica que Derrite tinha, em novembro passado, 241 auxiliares PMs (esse é o número mais recente sobre o staff do secretário). Um ano antes, 183 policiais desempenhavam essa função.

Por outro lado, apenas 57 das 645 cidades paulistas têm um contingente superior ao 'exército de capitães' de Derrite, segundo dados levantados pela reportagem por meio da Lei de Acesso à Informação. Inicialmente, as assessorias incluíam apenas militares responsáveis pela segurança do secretário, de seus familiares e da sede da past

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cartacapital / 🏆 10. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Relatório denuncia violência policial em operação de segurança pública em São PauloRelatório publicado pelo Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos (NCDH), da Defensoria Pública de São Paulo, elenca uma série de denúncias relativas à Operação Verão, conduzida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública na Baixada Santista desde o início do ano. Entre os supostos excessos estão até revistas de crianças e adolescentes nas proximidades de escolas públicas. Até agora, a ação já deixou ao menos 40 mortos, tornando-se a segunda mais letal da história da PM paulista, atrás apenas do massacre do Carandiru, em 1992.

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Derrite diz à CNN que se Lula vetar projeto da Saidinha, Congresso derruba o vetoSecretário de Segurança Pública de São Paulo considera 'imoral' a saída temporária de presos das penitenciárias

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Sistema Integrado de Segurança Pública garante segurança a todos bairros de Volta RedondaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Condepe denuncia secretário de Segurança de São Paulo por improbidade administrativaÓrgão enviou representação contra Guilherme Derrite ao Ministério Pública nesta segunda-feira

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Policiais civis são presos no interior de São Paulo acusados por esquema de extorsãoSegundo as investigações, grupo chegava em lojas, faziam apreensões de mercadorias e valores e forjavam irregularidades no local

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Quais são os 10 distritos mais populosos São Paulo segundo o IBGEVeja as regiões com as maiores populações

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »