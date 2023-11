Secretário de Governo de Barra Mansa vistoria obras no Km 4 e no Jardim Boa Vista

“Estou aqui acompanhando o início dessa obra, que também vai ser uma adequação para oferecer o melhor aos alunos. Quero destacar o trabalho em conjunto com o vereador José Marques, que lutou muito por essa obra. E quero agradecer ao prefeito Rodrigo Drable por mais esse investimento na educação. Em breve as crianças do Km 4 terão uma nova escola”, afirmou o secretário.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Prefeito de Barra Mansa confere obras no bairro Boa Vista INo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Barra Mansa terá telão e show para jogo do Fluminense na final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Orquestra Sinfônica de Barra Mansa realiza apresentação na Casa do RotarianoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa participa de seminário no Rio de JaneiroNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: PM prende em Volta Redonda três suspeitos de fugir de operação feita em Barra MansaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: PF prende miliciano que seria alvo de traficantes que executaram médicos na Barra da TijucaTaillon de Alcântara Pereira Barbosa e seu pai, Dalmir Barbosa, foram presos na Zona Oeste do Rio

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕