Secretário de Estado dos EUA se reúne com ministro das Relações Exteriores do Catar em Amã

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está se reunindo com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em Amã, capital da Jordânia, neste sábado (4). Nenhum dos dois falou durante uma breve sessão de fotos no início da reunião. O Catar tem servido como negociador-chave nas discussões com o Hamas em meio ao conflito em Israel e Gaza

. Os EUA deram crédito à nação do Golfo pela sua ajuda na garantia da libertação de quatro reféns detidos pelo grupo radical islâmico, bem como pela eventual abertura do portão de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito. O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia anunciou na sexta-feira que o Ministro das Relações Exteriores, Ayman Safadi, reunirá seus homólogos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Catar, bem como o Secretário do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, que então se reunirá em grupo com Blinken. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a reunião se concentrará em acabar com a guerra e abordar 'a catástrofe humanitária que causou'

