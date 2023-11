Secretário de Estado dos EUA pede pausa humanitária no conflito no Oriente Médio

Preencha o campo abaixo com seu melhor e-mail(foto), se reuniu neste sábado, 4, com representantes de vários países árabes do Oriente Médio para avaliar a situação daBlinken disse que Washington acredita que o Hamase afirmou ter discutido com os seus homólogos árabes sobre o melhor caminho para o conflito. Os chanceleres de Jordânia, Egito, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar reuniram-se com Blinken em Amã, capital da Jordânia. "A ceasefire now will simply leave Hamas in place.

They will regroup and repeat what it did on October 7." US Secretary of State Antony Blinken is speaking at a news conference in Jordan. He calls for for a "humanitarian pause" in the conflict

:

CNNBRASİL: Secretário de Estado dos EUA se reúne com ministro das Relações Exteriores do Catar em AmãO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está se reunindo com o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, em Amã, capital da Jordânia, neste sábado (4). Nenhum dos dois falou durante uma breve sessão de fotos no início da reunião. O Catar tem servido como negociador-chave nas discussões com o Hamas em meio ao conflito em Israel e Gaza. Os EUA deram crédito à nação do Golfo pela sua ajuda na garantia da libertação de quatro reféns detidos pelo grupo radical islâmico, bem como pela eventual abertura do portão de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito. O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia anunciou na sexta-feira que o Ministro das Relações Exteriores, Ayman Safadi, reunirá seus homólogos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Catar, bem como o Secretário do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina, que então se reunirá em grupo com Blinken. O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse que a reunião se concentrará em acabar com a guerra e abordar 'a catástrofe humanitária que causou'.

