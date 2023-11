Secretário de Estado dos EUA chega à Turquia para discutir guerra entre Israel e Hamas

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou à Turquia nesta segunda-feira (6), em sua última parada na região antes de seguir para a Ásia. Espera-se que Blinken se encontre com autoridades turcas nesta manhã para discutir a guerra entre Israel e Hamas.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem criticado imensamente a ofensiva de Israel na Faixa de Gaza, chamando as ações de "crimes contra a humanidade" e dizendo neste fim de semana que estava suspendendo as comunicações com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. A Turquia também chamou de volta o seu embaixador em Israel para “consultas”. Blinken viajou para Israel, Jordânia, Cisjordânia, Chipre e Iraque até agora como parte de uma viagem diplomática turbulenta

