Seca afeta todos os 62 municípios do Amazonas, diz governo

Boletim sobre a estiagem que atinge o estado do Amazonas divulgado nesta 6ª feira (27.out) pelo governo estadual mostra que 60 municípios estão em situação de emergência e os dois restantes (Presidente Figueiredo e Apuí) encontram-se em alerta.No total, 152 mil famílias e 608 mil pessoas foram afetadas pela seca até o momento. De 1º de janeiro a 26 de outubro, ocorreram 18.232 focos de calor no Amazonas.

O Corpo de Bombeiros combateu 2.492 incêndios no período de 12 de julho a 26 de outubro. Confira mais detalhes na imagem abaixo ou na íntegra do boletim+ Abacate margarida é o destaque da semana na lista de alimentos favoráveis para compra

