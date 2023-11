SEC acusa Kraken de administrar plataforma cripto sem registro nos EUA

A SEC acusou a plataforma de criptomoedas Kraken de violações da lei de valores mobiliários, alegando que a empresa misturava ativos de clientes com os seus próprios e operava como bolsa, corretora, distribuidora e agência de compensação sem o devido registro. A agência também abriu processo contra as plataformas Coinbase e Binance por supostas falhas semelhantes.





