Sebastian Vettel considera voltar à Fórmula 1 após aposentadoria

O tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, considera voltar à categoria dois anos após sua aposentadoria. Ele revelou ter tido conversas com Toto Wolff, diretor da Mercedes, e outros chefes de equipe.

Com a vaga de Lewis Hamilton na Ferrari confirmada para 2025, a possibilidade de retorno de Vettel ganha força. Além disso, a Red Bull pode não renovar o contrato de Sergio Perez, abrindo uma vaga na equipe. Vettel conquistou seus quatro títulos mundiais com a Red Bull.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui.



