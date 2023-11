Seap diz à Justiça que tentou contato por e-mail antes da soltura de miliciano, mas não foi respondida

Seap fez alerta sobre fim do prazo de prisão temporária Com a aproximação do fim do prazo de prisão temporária, a Seap informou que, em 25 de setembro, enviou pelo e-mail de uso regular entre os órgãos, um alerta sobre a situação do miliciano, 'no qual sinalizava sobre a importância de uma decisão de conversão para prisão preventiva do custodiado, tendo em vista o seu histórico e a relação com o grupo...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Suspeito de carbonizar estudante no Rio tem prisão temporária decretada pela JustiçaSegundo investigações, Vagner Dias de Oliveira matou a ex-companheira Raphaela Salsa Ferreira, de 38 anos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Polícia Civil de Rio das Ostras prende foragido da justiça por tráfico de drogasNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Foragidos da Justiça são presos em operação nas comunidades da Zona Norte do RioNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Seap diz que não foi notificada oficialmente sobre prisão preventiva de milicianoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Restaurantes veganos no Rio oferecem opções criativas no Dia Mundial do VeganismoPratos que não levam produto de origem animal são destaques da data comemorativa

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Rio ganha evento oficial para comemorar Dia Nacional do SambaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕