Se llama ‘fronteo’: cómo Bad Bunny presume de dinero, posesiones y poder sin parecer un cretino

Es posible que en toda la historia no haya existido un fronteo más enérgico y descarado que el del filósofo Friedrich Nietzsche en su retrato autobiográfico Ecce Homo (1888). En él afirma, entre otras cosas, que su libro Así habló Zaratustra (1883) es “el mayor regalo que jamás se le ha hecho a la humanidad”. Fronteo, derivado del verbo frontear, es un término arraigado en el argot del reguetón y la música urbana.

En el ámbito del rap más tradicional, Eminem, que tuvo su pico de popularidad en la primera década de los dos miles, llegó a afirmar en una canción que se sentía el dios del rap. Kanye West, antes de ser cancelado por sus comportamientos demenciales y comentarios machistas y antisemitas, compuso una canción titulada I Am a God (Soy un Dios), y en todo un disco, The Life of Pablo (2016), comparó su genialidad a la del pintor Pablo Picasso.