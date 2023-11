'Se a gente não morrer por causa da guerra, vamos morrer de sede, fome': como é a busca por mantimentos em Gaza

Imagens que chegam de Gaza mostram a rotina de quem está no território centro do conflito entre Israel e Hamas. São muitas pessoas na rua à procura de suprimentos. Há filas nos comércios e também para conseguir água.

Antes do corte na comunicação nesta sexta-feira (27), os registros que chegavam já mostravam um cenário preocupante de busca por mantimentos. É o que relata quem está na zona de conflito. "Última garrafinha de água. Se a gente não morrer por causa da guerra, vamos morrer de sede, fome, muito difícil." "Minhas filhas tão com muito medo. Eu também não consigo dormir, não consigo fazer nada. Só pensando quando a gente vai morrer porque o bombardeio aqui não para, juro, não para."

Situação parecida foi narrada ao Fantástico por Hasan Rabee. Ele, que está em Khan Yunis, só conseguiu fazer a ligação graças a um chip de celular que tinha do Brasil. "Nas águas, cada uma garrafa, 2 shekel. Mais ou menos R$ 13, meio litro. Aqui tem outra guerra. Guerra de procurar comida e água", contou. headtopics.com

