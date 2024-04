Scanner de ressonância magnética mais poderoso do mundo fornece primeiras imagens de cérebros humanos

O scanner de ressonância magnética mais poderoso do mundo forneceu as primeiras imagens de cérebros humanos, atingindo um novo nível de precisão que, para os especialistas, pode lançar luz sobre os mistérios das mentes — e as doenças que as assombram. Pesquisadores da Comissão de Energia Atômica da França (CEA) usaram a máquina pela primeira vez para escanear uma abóbora em 2021. Mas as autoridades de saúde recentemente deram a eles luz verde para escanear cérebros humanos.

Nos últimos meses, cerca de 20 voluntários saudáveis foram os primeiros a entrar na máquina de ressonância magnética (MRI), localizada na área do Plateau de Saclay, ao sul de Paris, sede de muitas empresas de tecnologia e universidades

