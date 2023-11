SBT News na TV: Copom anuncia 3º corte na Selic; Lula confirma Forças Armas em portos a aeroportos

O Governo anunciou ainda o reforço dos militares nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná para combater a ação de facções criminosas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O_ANTAGONISTA: Em meio à crise sobre meta fiscal, Copom define nova SelicAs definições sobre os juros nesta quarta-feira devem trazer poucas novidades a não ser pelos comunicados após os anúncios

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Redução da Selic será decidida pelo Copom nesta quartaTaxa de 12,75% ao ano deve cair em 0,5 ponto percentual

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Copom deve cortar Selic em meio ponto pela terceira vez consecutivaCom aumento da preocupação fiscal, expectativa se volta ao comunicado e sinais sobre a política monetária para 2024

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Banco do Brasil reduz novamente juros para clientes após Copom cortar Selic para 12,25%Novas taxas do banco estatal entram em vigor a partir do dia 3 de novembro para pessoas físicas

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: SBT News na TV: TSE condena Bolsonaro e Braga Netto; ex-presidente segue inelegívelSBT News na TV: TSE condena Bolsonaro e Braga Netto; ex-presidente segue inelegível

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: SBT News participa do 2º Global Media Congress, em Abu DhabiSBT News participa do 2º Global Media Congress, em Abu Dhabi

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕