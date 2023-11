SBT News na TV: Comunicação em Gaza é restabelecida dois dias após apagão

A comunicação na Faixa de Gaza foi restabelecida dois dias após um apagão que deixou milhões de pessoas sem acesso à internet e no escuro. Brasileiros que estão na região relatam três dias de falta de água. Pelo menos trinta pessoas ainda aguardam a abertura da fronteira com o Egito para possibilitar sua repatriação ao Brasil.

Doze vítimas morrem em acidente aéreo em Rio Branco, no Acre, incluindo um bebê de um ano e sete meses. O corpo de uma estudante desaparecida foi encontrado carbonizado no Rio de Janeiro. A polícia está solicitando informações que possam levar à identificação do responsável pela morte de Raphaela Ferreira.

A polícia investiga causa da morte do modelo e ator Ricardo Merini. Seu corpo foi encontrado no Instituto Médico Legal em São Paulo. Amigos alegam negligência, uma vez que o corpo estava no IML há uma semana. headtopics.com

Morre aos 80 anos, em São Paulo, Danilo Santos de Miranda. A frente do SECS Paulista há 40 anos, o sociólogo, filósofo e ex-seminarista era reconhecido como um dos maiores gestores de cultura do país., com apresentação de Marcelo Casagrande, ao vivo, na tela do SBT e no canal do SBT News no Youtube.

