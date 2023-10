Sargento acusado de matar dois PMs em quartel de SP é condenado a 45 anos de prisão

Um policial militar acusado de matar dois colegas de farda, em maio deste ano, dentro de um quartel, em Salto, no interior de São Paulo, foi condenado a 45 anos de prisão. A decisão foi dada nesta quinta-feira, 26, pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM-SP). O sargento . A defesa dele informou que a sentença contraria a provas dos autos e vai entrar com recurso.Os crimes aconteceram no dia 15 de maio.

Familiares de Frare acompanharam o julgamento. O defensor do sargento disse que a sentença prolatada foi 'manifestamente contrária' à prova dos autos. 'Em assim sendo, e a defesa não concordando com a decisão, será interposto recurso no seu devido tempo', afirmou. O recurso será apresentado ao Tribunal de Justiça Militar e, dependendo do resultado, o advogado pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Brasil Manchetes

