Sarah Oliveira se emociona ao contar situação inusitada com Chorão

O ex-VJ MTV lembra o dia que o Chorão, do Charlie Brown Jr., foi até a faculdade que ela estudava para apresentar uma música.

Esse é um corte do segundo episódio do programa Fala VJ, apresentado por Cazé Peçanha, que conta as memoráveis ​​vivências dos rostos que serviram na tela da emissora que foi sucesso no Brasil a partir da década de 1990 e cerrou suas atividades no país há 10 anos.A FazendaSaúde

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

'Fala, VJ' recebe Didi Wagner e Sarah Oliveira, que relembram Chorão e Cássia EllerO segundo episódio do programa Fala, VJ foi ao ar com exclusividade pelo Terra nesta quinta- ... Consulte Mais informação ⮕

Didi Wagner e Sarah Oliveira relembram tretas e curiosidades de entrevistas como VJs da MTVO programa semanal ‘Fala, VJ’ traz ex-VJs que marcaram época para relembrar as histórias da antiga MTV, canal que fez sucesso no Brasil dos anos 1990 até 2013, quando deixou de ser exibido no país. Consulte Mais informação ⮕

Didi Wagner e Sarah Oliveira relembram tretas e curiosidades da MTVO programa semanal ‘Fala, VJ’ traz ex-VJs que marcaram época para relembrar as histórias da antiga MTV, canal que fez sucesso no Brasil dos anos 1990 até 2013, quando deixou de ser exibido no país. Consulte Mais informação ⮕

'Fala, VJ': segundo episódio terá Didi Wagner e Sarah OliveiraO programa, apresentado por Cazé Pecini, vai ao ar nesta quinta-feira, às 14h, na homepage e nas redes sociais do Terra Consulte Mais informação ⮕

Fluminense larga atrás, mas se recupera e vence o Goiás com autoridade no Raulino de OliveiraNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Fluminense vence o Goiás e encerra sequência ruim no BrasileirãoInício frenético deu tom para a partida que abriu a rodada no estádio Raulino de Oliveira Consulte Mais informação ⮕